Украинская игровая студия GSC Game World отменила продажи S.T.A.L.K.E.R. 2. на территории РФ, а также скорректировала название грядущей игры. Так, теперь подзаголовок сменили с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl — теперь он имеет украинскую транслитерацию.

Впрочем, пока что название изменили на странице в Steam, и даже для пакетов с дополнительным контентом. Правда, на превью осталась российская транслитерация — это лишь вопрос времени.

Кстати, именно русскоязычную версию Chernobyl наши украинские разработчики использовали неспроста — еще летом в одном из интервью представитель GSC Game World заявил, что их об этом попросила компания Microsoft.

Стоит напомнить, что компания GSC Game World отказалась продавать свои игры российским игрокам. Это касается трилогии S.T.A.L.K.E.R., Героев уничтоженных империй, серии игр Казаки и Завоевание Америки. Также пользователи из РФ не смогут приобрести и будущую игру про постапокалиптический мир. Так, проект также нельзя предзаказать в Steam.

Напомним, что еще в конце января этого года сотрудник компании раскрыл подробности о будущей S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, в новинку добавят уникальную игровую валюту, а звуки в игре будут уникальными — их записывали вручную. Моды станут неотъемлемой частью S.T.A.L.K.E.R. 2 — разработчики готовят полноценные инструменты к релизу.