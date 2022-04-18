Приложение популярного музыкального сервиса Spotify удалили из магазинов Google и Apple в России. Так, жители страны-агрессора не смогут даже скачать сервис на свое устройство, не говоря уже о полноценном использовании.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Приложения удалили из App Store для iPhone и других устройств Apple, а также из Google Play — библиотеки сервисов для устройств на Android. Известно, что Spotify работал в России почти два года — с июля 2020 года. Библиотека музыки очень популярна во всем мире — ее хвалят за алгоритмы подбора треков для рекомендаций, а также за простоту использования.

Однако на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, Spotify предпринял несколько шагов, чтобы не только закрыть доступ россиянам к музыке, но и полностью уйти из рынка РФ.

Офис компании закрылся в России еще в начале марта, а уже в конце месяца сервис заявил о прекращении работы в РФ. Тогда закрыли доступ к продлению платной подписки, а уже 11 апреля Spotify окончательно прекратил свою работу для жителей России. Теперь, чтобы минимизировать варианты обхода ограничений, приложения стали недоступными для скачивания для большинства устройств на Android и iOS.