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Ронна, кветта, ронта, кекта: ученые подтвердили новую расширенную шкалу измерений

21 ноября 2022, 14:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Измерение
Источник: Pexels

Международные ученые во Франции проголосовали за новые метрические префиксы для выражения самых больших и самых маленьких измерений в мире, вызванных постоянно растущим объемом данных.

Впервые за более чем три десятилетия новые префиксы были добавлены в Международную систему единиц. Теперь к кило и милле добавили ронну и кветту для самых больших чисел, и ронту и кекту для самых маленьких. Об этом сообщается на сайте Национальной физической лаборатории в Великобритании.

Префиксы облегчают выражение больших величин и малых.

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За изменение проголосовали ученые и представители правительств со всего мира, присутствовавшие на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, которая созывается раз в четыре года.

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