Робот-собака Spot от Boston Dynamics научился адаптироваться под задачи самостоятельно. Компания выпустила обновление системы Release 3.0, которое помогает Spot выполнять работу без человеческой помощи.

К примеру, он сможет менять траекторию прямо во время движения. Это поможет избежать столкновений, если на пути к цели кто-то бросит ящик.

Теперь Spot также сможет выполнять команды, которые были запланированы заранее, а также сообщать, если что-то пойдет не так. К примеру, он может анализировать данные с приборов или счетчиков, и сообщать, если показатели отклонились от нормы.

Компания Boston Dynamics постоянно улучшает работу своего творения, показывая, насколько робот может быть полезен людям. Он способен делать ту работу, которая для владельца может оказаться неприятной или же вовсе опасной.

Американские инженеры продают робота по цене от $74 500, и купить его не так уж и просто. Spot продается только крупным корпорациям. Возможно, после нескольких лет улучшений робот станет доступным для всех желающих по приятной цене.

Boston Dynamics занимается улучшением не только четырехлапого Spot — ранее энтузиасты показали умения гуманоидного робота Atlas. Двуногий бот может бегать, прыгать, и даже делать сальто назад.