Робот-собака Spot від Boston Dynamics станцював на стадіоні під час матчу з регбі разом з групою підтримки. Відео з чотирилапим ботом опублікували в Twitter.

Way to go, Spot! The robot from @BostonDynamics joined @MarchingMizzou and @MizGoldenGirls in a halftime performance this afternoon at Faurot Field. pic.twitter.com/ZMKl8Jh4nT — Mizzou Engineering (@mizzouengineer) October 2, 2021

Spot відправився на стадіон Faurot Field в Університеті штату Міссурі, де команда Ole Miss Rebels зіграла проти Alabama Crimson Tide. У перервах між таймами робот продемонстрував свої танцювальні можливості, і до нього приєдналася група підтримки однієї з команд. Судячи з реакції публіки, несподівану появу роботизованого гостя зустріли дуже тепло.

Ready for the “Spot”light pic.twitter.com/ZftYP2HP0K — Mizzou Engineering (@mizzouengineer) October 2, 2021

У Twitter також показали, як відбувалася підготовка до танцю — бот брав участь у репетиціях, а також показав себе перед матчем на порожньому стадіоні.

Нагадаємо, що компанія Boston Dynamics продає Spot за величезні гроші — від $74 тис. Втім, навіть при наявності грошей його не так просто купити — він призначений тільки для комерційного використання.

Інженери компанії постійно покращують своїх ботів. Наприклад, Spot нещодавно навчився обходити перешкоди без допомоги або команд людини. Роботизований помічник також зможе виконувати команди, які були заплановані заздалегідь. Якщо щось піде не так — він про це повідомить.