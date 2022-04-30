Приехала по ленд-лизу: украинцы обсуждают визит Джоли во Львов

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли засекли в одном из кафе во Львове, куда она пришла насладиться вкусным напитком.
Знаменитость удивила как посетителей заведения, так и пользователей сети, которые точно не ожидали увидеть Джоли во Львове.
Реакция соцсетей на Анджелину Джоли в кафе во Львове — далее в материале.
Многие пользователи сети акцентировали свое внимание на подростке, сидящем в наушниках и держащем смартфон в руках, игнорируя присутствие актрисы.
Однажды парень в наушниках узнает это событие.
Мальчика также сравнили с украинцами, которые сейчас ищут АЗС для заправки авто — для многих это куда важнее, чем появление звезды во Львове.
В мемах паренек также игнорирует воздушную тревогу, что очень жизненно в нынешних реалиях.
#Повітряна_тревога #Львів #Джолі #Львов #Джоли #воздушная_тревога pic.twitter.com/DhDjXdTaOq
— Крейсер Москва / Russian cruiser Moscow (@cruiser_moscow) April 30, 2022
Многие также подшутили о том, что Джоли приехала в Украину раньше, чем вернулись наши украинки.
Жінки: — ми не спішимо вертатись.
Анджеліна #Джолі: ну ок, не спішіть.
— TNSSHN (@tonyseashine) April 30, 2022
Другие увидели связь между появлением Анджелины и ленд-лизом, который нам одобрили в США.
В рамках ленд-лізу США передали Україні Анджеліну Джолі
— Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) April 30, 2022
Известно, что актриса уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, поэтому ее визит в Украину более, чем логичен. Джоли всячески поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения России 24 февраля.