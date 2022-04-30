Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Интернет

Приехала по ленд-лизу: украинцы обсуждают визит Джоли во Львов

30 апреля 2022, 17:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джоли
Источник: Depositphotos

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли засекли в одном из кафе во Львове, куда она пришла насладиться вкусным напитком.

Знаменитость удивила как посетителей заведения, так и пользователей сети, которые точно не ожидали увидеть Джоли во Львове.

Реакция соцсетей на Анджелину Джоли в кафе во Львове — далее в материале.

Многие пользователи сети акцентировали свое внимание на подростке, сидящем в наушниках и держащем смартфон в руках, игнорируя присутствие актрисы.

Однажды парень в наушниках узнает это событие.

Мальчика также сравнили с украинцами, которые сейчас ищут АЗС для заправки авто — для многих это куда важнее, чем появление звезды во Львове.

Джолі

В мемах паренек также игнорирует воздушную тревогу, что очень жизненно в нынешних реалиях.

Многие также подшутили о том, что Джоли приехала в Украину раньше, чем вернулись наши украинки.

Другие увидели связь между появлением Анджелины и ленд-лизом, который нам одобрили в США.

Известно, что актриса уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, поэтому ее визит в Украину более, чем логичен. Джоли всячески поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Читайте также:
Анджеліна ДжоліМолюсь за прекращение войны: Джоли навестила украинских детей-беженцев в Риме

Теги
Анджелина Джоли, Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь