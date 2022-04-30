Приехала по ленд-лизу: украинцы обсуждают визит Джоли во Львов

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли засекли в одном из кафе во Львове, куда она пришла насладиться вкусным напитком.

Знаменитость удивила как посетителей заведения, так и пользователей сети, которые точно не ожидали увидеть Джоли во Львове.

Реакция соцсетей на Анджелину Джоли в кафе во Львове — далее в материале.

Многие пользователи сети акцентировали свое внимание на подростке, сидящем в наушниках и держащем смартфон в руках, игнорируя присутствие актрисы.

Однажды парень в наушниках узнает это событие.

Мальчика также сравнили с украинцами, которые сейчас ищут АЗС для заправки авто — для многих это куда важнее, чем появление звезды во Львове.

В мемах паренек также игнорирует воздушную тревогу, что очень жизненно в нынешних реалиях.

Многие также подшутили о том, что Джоли приехала в Украину раньше, чем вернулись наши украинки.

Жінки: — ми не спішимо вертатись.

Анджеліна #Джолі: ну ок, не спішіть. — TNSSHN (@tonyseashine) April 30, 2022

Другие увидели связь между появлением Анджелины и ленд-лизом, который нам одобрили в США.

В рамках ленд-лізу США передали Україні Анджеліну Джолі — Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) April 30, 2022

Известно, что актриса уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, поэтому ее визит в Украину более, чем логичен. Джоли всячески поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения России 24 февраля.