Украинцы столкнулись с очередной кибератакой — речь идет о массовом распространении вредоносного файла, который ворует данные. Об этом заявили эксперты по безопасности CERT, которые работают при Госспецсвязи.

Речь идет о файле под названием Доповідь0507224.ppt, в котором хранится миниатюра, на которой есть упоминание Оперативного командования Юг. Файл никакого отношения к военным не имеет и призван нанести вред жертве, которая ничего не подозревает.

Эксперты призывают ни в коем случае не открывать файл — это приведет к запуску программы AgentTesla, которая незаметно для пользователя крадет данные, в том числе и конфиденциальные. Стоит проверять скачанные файлы на наличие вредоносного кода, а также не открывать подозрительные ссылки от незнакомых людей.

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По мнению специалистов, эта атака направлена в большей степени на государственные органы Украины с целью получения важной информации и выведения из строя систем.

Украинцев призывают быть бдительными в сети — в июле происходила массовая рассылка спам-писем, в которых прятался вирус. Сообщения якобы касались гуманитарной темы, чтобы не вызвать подозрения у жертв. После загрузки файлов на компьютер, которые хранились в письме, вирус мог удалять данные с устройства, а также похищать их.