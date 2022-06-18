Instagram – популярна соцмережа, у якій з кожним днем ​​кількість користувачів стає більшою. Мільйони людей за допомогою фото та відео можуть побачити яскраві моменти життя своїх друзів та близьких, завести нові знайомства, та побачити, хто з ким спілкується та проводить час.

Однак далеко не всі хочуть виставляти своє життя на показ – багато хто бажає свої фото показувати тільки друзям.

Як зробити обліковий запис в Instagram особистим – далі в матеріалі.

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Уся процедура зміни формату облікового запису дуже проста.

Щоб переключити на особистий обліковий запис в Instagram потрібно слідувати простої інструкції:

1. У верхньому правому куті натисніть іконку свого облікового запису. З’явиться інтерактивне меню, де потрібно вибрати рядок Налаштування.

2. У меню налаштувань у лівому списку знаходимо Конфіденційність та безпека. Після натискання відкриється основне меню цього підрозділу.

3. У верхній частині з’явиться функція Закритий обліковий запис. Натисніть на напис – має з’явитися галочка у порожній комірці, після чого потрібно підтвердити свій вибір.

Після цього фото та відео на вашій сторінці побачать лише ті користувачі, які отримали схвалення, а також ті, хто вже був підписаний на обліковий запис.