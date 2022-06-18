Instagram – популярна соцмережа, у якій з кожним днем кількість користувачів стає більшою. Мільйони людей за допомогою фото та відео можуть побачити яскраві моменти життя своїх друзів та близьких, завести нові знайомства, та побачити, хто з ким спілкується та проводить час.
Однак далеко не всі хочуть виставляти своє життя на показ – багато хто бажає свої фото показувати тільки друзям.
Як зробити обліковий запис в Instagram особистим – далі в матеріалі.
Уся процедура зміни формату облікового запису дуже проста.
Щоб переключити на особистий обліковий запис в Instagram потрібно слідувати простої інструкції:
1. У верхньому правому куті натисніть іконку свого облікового запису. З’явиться інтерактивне меню, де потрібно вибрати рядок Налаштування.
2. У меню налаштувань у лівому списку знаходимо Конфіденційність та безпека. Після натискання відкриється основне меню цього підрозділу.
3. У верхній частині з’явиться функція Закритий обліковий запис. Натисніть на напис – має з’явитися галочка у порожній комірці, після чого потрібно підтвердити свій вибір.
Після цього фото та відео на вашій сторінці побачать лише ті користувачі, які отримали схвалення, а також ті, хто вже був підписаний на обліковий запис.