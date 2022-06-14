Величезна кількість людей щодня користується браузерами для доступу до інтернету. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari – ці сервіси допомагають працювати та дізнаватися нову інформацію.

Проте з кожним роком функцій у цих програмах з’являється все більше і далеко не всі вони корисні. Наприклад, у браузері від Google є оповіщення, які надходять від різних вебсайтів. Вони можуть бути дуже набридливими, але проблему можна вирішити лише за кілька хвилин.

Як вимкнути оповіщення у браузері Google Chrome – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Важливо відзначити, що повідомлення надсилаються лише з дозволу самого користувача – сайти наполегливо пропонують таку функцію.

Заборонити всім сайтам надсилати повідомлення можна за допомогою простої інструкції:

1. У верхньому лівому куті натисніть на крапку. З’явиться меню, де потрібно вибрати рядок Налаштування.

2. У меню налаштувань на лівій частині екрана з’явиться список розділів. Після натискання на Конфіденційність та безпеку відкриється сторінка з додатковими функціями.

3. У списку натисніть Налаштування сайтів та прокрутіть список функцій вниз. У підзаголовку Дозволи знайдіть рядок Сповіщення.

4. Натисніть на рядок Заборонити сайтам надсилати повідомлення. Це дозволить вимкнути всі функції, які використовувалися для надсилання повідомлень із боку сайтів.

Щоб вимкнути оповіщення в Google Chrome, користувач також може вибрати Режим важливих повідомлень – обмеження діятимуть на період роботи.

Якщо прокрутили сторінку з налаштуваннями вниз – відобразяться сайти, які отримали дозвіл на надсилання повідомлень. Можна відмовитися від повідомлень від конкретних сторінок, залишивши лише найважливіші.