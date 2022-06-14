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Позбавляємося спаму: як відключити оповіщення в Google Chrome

14 Червня 2022, 16:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Величезна кількість людей щодня користується браузерами для доступу до інтернету. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari – ці сервіси допомагають працювати та дізнаватися нову інформацію.

Проте з кожним роком функцій у цих програмах з’являється все більше і далеко не всі вони корисні. Наприклад, у браузері від Google є оповіщення, які надходять від різних вебсайтів. Вони можуть бути дуже набридливими, але проблему можна вирішити лише за кілька хвилин.

Як вимкнути оповіщення у браузері Google Chrome – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Важливо відзначити, що повідомлення надсилаються лише з дозволу самого користувача – сайти наполегливо пропонують таку функцію.

Заборонити всім сайтам надсилати повідомлення можна за допомогою простої інструкції:

1. У верхньому лівому куті натисніть на крапку. З’явиться меню, де потрібно вибрати рядок Налаштування.

Google Chrome

2. У меню налаштувань на лівій частині екрана з’явиться список розділів. Після натискання на Конфіденційність та безпеку відкриється сторінка з додатковими функціями.

Google Chrome

3. У списку натисніть Налаштування сайтів та прокрутіть список функцій вниз. У підзаголовку Дозволи знайдіть рядок Сповіщення.

Google Chrome

4. Натисніть на рядок Заборонити сайтам надсилати повідомлення. Це дозволить вимкнути всі функції, які використовувалися для надсилання повідомлень із боку сайтів.

Google Chrome

Щоб вимкнути оповіщення в Google Chrome, користувач також може вибрати Режим важливих повідомлень – обмеження діятимуть на період роботи.

Якщо прокрутили сторінку з налаштуваннями вниз – відобразяться сайти, які отримали дозвіл на надсилання повідомлень. Можна відмовитися від повідомлень від конкретних сторінок, залишивши лише найважливіші.

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