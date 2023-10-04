4 октября состоится осенняя презентация Google. Публике покажут много интересных новинок, информацию о которых уже раскрыли до мероприятия.

Ожидается, что на ивенте представят Google Pixel 8 и его Pro-версию, умные часы и даже наушники — лучше всего смотреть презентацию Google онлайн. Начало запланировано на 4 октября в 17.00 по Киеву.

Онлайн-трансляция презентации Google с Pixel 8 будет доступна на YouTube.

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Осенняя презентация Google 4 октября (онлайн-трансляция)

Что покажут на презентации Google

Главным гостем мероприятия станет обновленный Google Pixel 8. Ранее инсайдеры уже раскрывали характеристики и даже дизайн устройства.

К примеру, публике покажут сразу две версии — базовый Pixel 8 и топовый Pixel 8 Pro. Оба смартфона получат чипсет SoC Tensor G3, защиту от воды IP68 и 50-мегапиксельную основную камеру. Флагманская модификация получит улучшенные датчики камеры.

На презентации Google 4 октября также покажут и умные часы Pixel Watch 2. Среди главного — обновят датчик пульса, новые функции здоровья, безопасности и отслеживания показателей тела.

Даже наушники получат новую модель — Pixel Buds Pro. В компании улучшат возможности аксессуара, а также порадуют новым цветовым решением. О цене пока ничего не известно.

Не только гаджеты представят публике — вместе с Pixel 8 станет доступным и Android 14, который будет установлен на новые телефоны по умолчанию. В новой версии сделали упор на использование ИИ. Большинство новинок уже активно тестировались в бета-версиях, и теперь они будут доступны всем.