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Інтернет

Права та техпаспорт українців з’явилися в польському mObywatel

22 Серпня 2022, 16:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон в руке
Джерело: Depositphotos

Українські документи показуватимуться в польському додатку mObywatel. Йдеться про техпаспорт на авто та посвідчення водія.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами між нашим сервісом Дія та польським mObywatel. Домовленість сама по собі є унікальною – за заявою Федорова, це перший випадок, коли країни проводять обмін документів у додатку.

Зараз дивляться

Тепер не потрібно відкривати Дію для відображення документів для українського водія – це можна зробити за допомогою польського сервісу mObywatel, який відобразить всю необхідну інформацію.

Дія також активно приймає не лише у Польщі – за свій час існування, Мінцифра змогла домогтися визнання у 58 країнах, щоб отримувати необхідні послуги. Список планують і надалі розширювати, щоб мандрувати було набагато простіше та безпечніше.

Сервіс постійно розширюється – у Мінцифрі анонсували нові послуги у Дія ще на початку серпня. Серед них – пенсійне посвідчення, довідка про проживання, а також відновлення послуги шерингу авто, яку надали ще на початку року. Міністерство також розробляє можливість українців придбати військові облігації, що дозволить підтримати збройні сили та бюджет України.

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