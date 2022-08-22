Украинские документы будут отображаться в польском приложении mObywatel. Речь идет о техпаспорте на авто и водительском удостоверении.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Украина и Польша договорились об обмене цифровыми документами между нашим сервисом Дія и польским mObywatel. Договоренность сама по себе уникальна — по заявлению Федорова, это первый случай, когда страны проводят обмен документов в приложении.

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Теперь не нужно открывать Дія для отображения документов для украинского водителя — это можно сделать с помощью польского сервиса mObywatel, который отобразит всю необходимую информацию.

Дія также активно принимает не только в Польше — за свое время существование, Минцифра смогла добиться признания в 58 странах, чтобы получать необходимые услуги. Список планируют и дальше расширять, чтобы путешествовать было намного проще и безопаснее.

Сервис постоянно расширяется — в Минцифре анонсировали новые услуги в Дія еще в начале августа. Среди них — пенсионное удостоверение, справка о проживании, а также восстановление услуги шеринга авто, которое представили еще в начале года. Министерство также разрабатывает возможность украинцев приобрести военные облигации, что позволит поддержать вооруженные силы и бюджет Украины.