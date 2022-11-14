Ілон Маск зізнався, що працює без вихідних з моменту придбання Twitter за $44 млрд. Про це мільярдер заявив на бізнес-конференції саміту G20 на Балі. Примітно, що глава Tesla не був присутній на заході, але з’явився на ньому у своїй манері.

– У мене дуже багато роботи, це точно. Я працюю щосили – з ранку до ночі, сім днів на тиждень, – заявив Ілон.

Так, найбагатша людина на землі приєдналася до відеодзвінка при свічках – він зізнався, що на його точці перебування відключили електрику, хоча локацію не озвучив. Крім затемненої картинки, багато хто помітив, що мільярдер був одягнений у сорочку з індонезійським принтом, надіслану йому організаторами заходу.

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Відомо, що Маск багато працює через керівництво відразу кількома компаніями – він володіє Twitter, Tesla і SpaceX, корпорацією з будівництва тунелів The Boring Co. та технологічною фірмою Neuralink Corp. Остання активно веде роботу над створенням чипів, які вставлятимуться в мозок людини.

З недавніх пір Маск придбав компанію Twitter за $44 млрд, і після цього в соцмережі почалися величезні зміни. Так, він звільнив багатьох топменеджерів і близько 50% співробітників компанії. Тепер Ілон планує запровадити платну підписку, щоб компанія не збанкрутувала через зменшення доходів.