Илон Маск признался, что работает без выходных с момента приобретения Twitter за $44 млрд. Об этом миллиардер заявил на бизнес-конференции саммита G20 на Бали. Примечательно, что глава Tesla не присутствовал на мероприятии, но появился на нем в своей манере.

— У меня слишком много работы, это точно. Я работаю изо всех сил — с утра до ночи, семь дней в неделю, — заявил Илон.

Так, самый богатый человек на земле присоединился к видеозвонку при свечах — он признался, что на его точке пребывания отключили электричество, хотя локацию не озвучил. Помимо затемненной картинки, многие заметили, что миллиардер был одет в рубашку с индонезийским принтом, присланную ему организаторами мероприятия.

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Известно, что Маск много работает из-за руководства сразу несколькими компаниями — он владеет Twitter, Tesla и SpaceX, корпорацией по постройке туннелей The Boring Co. и технологической фирмой Neuralink Corp. Последняя активно ведет работу над созданием чипов, которые будут вставляться в мозг человека.

С недавних пор Маск приобрел компанию Twitter за $44 млрд, и после этого в соцсети начались огромные перемены. Так, он уволил почти всех топ-менеджеров, а также около 50% сотрудников компании. Теперь Илон планирует ввести платную подписку Twitter, чтобы компания не обанкротилась из-за снижения доходов.