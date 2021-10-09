У віці 47 років помер Олексій Мась – один з перших українських ІТ-підприємців. Ці інформацію підтвердив його брат.

За словами рідних, причиною смерті стала хвороба, але яка саме – невідомо.

– Ти пішов з життя занадто рано. Ти вмів надихнути і зібрати однодумців для створення чогось інноваційного та нового. Хвороба не дала завершити тобі розпочате, – написав брат померлого у Facebook.

Олексій Мась був одним із перших успішних українських інтернет-підприємців. Свого часу він створив файлообмінник Infostore – найвідоміший файлообмінник в Україні, який закрився у 2008 році, поштовий сервіс Mail.ua, а також був одним з ідейних натхненників і організаторів iForum.

До речі, сервіс Mail.ua у 2012 році придбав Mail.ru приблизно за півмільйона доларів, після чого українські користувачі перейшли на російську платформу.

Також Олексій Мась був співзасновником Української банерної мережі. Протягом тривалого часу він обіймав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії Київстар.

У 2019 році Олексій Мась запустив проект Крафтові соцмережі, який фінансували донатери. Це були онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника.

Фото: Олексій Мась