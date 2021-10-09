В возрасте 47 лет умер Алексей Мась — один из первых украинских ІТ-предпринимателей. Эти информацию подтвердил его брат.

По словам родных, причиной смерти стала болезнь, но какая именно — неизвестно.

— Ты ушел из жизни слишком рано. Ты умел вдохновить и собрать единомышленников для создания чего-то инновационного и нового. Болезнь не дала завершить тебе начатое, — написал брат умершего в Facebook.

Алексей Мась был одним из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. В свое время он создал файлообменник Infostore — самый известный файлообменник в Украине, который закрылся в 2008 году, почтовый сервис Mail.ua, а также был одним из идейных вдохновителей и организаторов iForum.

Кстати, сервис Mail.ua в 2012 году приобрел Mail.ru примерно за полмиллиона долларов, после чего украинские пользователи перешли на российскую платформу.

Также Алексей Мась был соучредителем Украинской баннерной сети. В течение длительного времени он занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании Киевстар.

В 2019 году Алексей Мась запустил проект Крафтовые соцсети, который финансировали донатеры. Это были онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика.

Фото: Алексей Мась