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Поки що не для всіх: у Дії з’явилася можливість зміни місця проживання

29 Червня 2023, 19:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

У сервіс Дія повернули можливість зміни місця проживання. Послуга наразі доступна в режимі бета-тесту, і поки що не для військовозобов’язаних.

Про нову функцію розповіли в Мінцифрі.

Щоб змінити місце проживання, більше не потрібно відвідувати ЦНАПи та органи реєстрації – система буде повністю автоматизованою. Примітно, що дані до реєстру вноситимуться без втручання людини, що зменшить ризик помилки або появи некоректних даних.

Щоб скористатися сервісом, потрібно відповідати таким вимогам:

  • мати ID-картку або закордонний паспорт, податковий номер;
  • бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
  • не бути військовозобов’язаним;
  • мати право власності на житло, яке було внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

У Мінцифри попередили, що послуга наразі буде доступною для дітей, жінок та решти невійськовозобов’язаних українців.

Щоб оцінити функцію вже зараз, потрібно записатися в бета-тестери сервісу.

Нещодавно в Мінцифри анонсували нові послуги у Дія, які помітно спростять життя, зокрема й автолюбителям. Наприклад, скоро з’явиться розмитнення авто онлайн, а також відшкодування вкладів і перереєстрація транспортного засобу. Навіть документи про освіту будуть відображатися в сервісі онлайн.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Дія Мінцифри
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