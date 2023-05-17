Мінцифри презентувало нову платформу Дія.Освіта для навчання та опанування нових професій. Це бібліотека освітніх серіалів, які допоможуть багато чому навчитися.

Вибір професій на Дія.Освіта великий – від графічного дизайнера і проєктного менеджера до баристи та пекаря.

Серіали безкоштовні, і щоб їх отримати, потрібно зареєструватися на платформі.

– Складаєте тест, що допомагає визначитися з напрямом, й отримуєте рекомендації щодо професії. Навчаєтеся на освітніх серіалах. Проходите симулятори, що дозволяють на реальних кейсах перевірити свої навички, а потім отримуєте сертифікат. Уже після шукаєте вакансію у своєму регіоні. Усе це доступно на одній платформі, – заявили в Мінцифри.

Примітно, що контент доступний одразу двома мовами – українською та англійською.

Мета Дії.Освіта – надати нові знання для українців, щоб розвивати бізнеси та людський капітал.

Мінцифри анонсувало ще одну корисну функцію для українців – договір з ДТЕК тепер можна укласти у Дії. Це можна зробити за допомогою простої інструкції в кілька кліків. Після заявки протягом трьох робочих днів договір надійде в особистий кабінет і на електронну пошту.