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Покаже, чи є світло вдома: в Україні створили унікальний додаток

16 Січня 2023, 14:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

В Україні з’явився унікальний додаток, щоб дізнаватись, чи є в будинку світло. Воно отримало назву Є?, та розробник сервісу Денис Гайдамака розкрив подробиці проєкту.

Програма поки що доступна тільки на iPhone та iPad з магазину App Store. Так, над проєктом автор працював останні півтора місяця. Суть розробки – можливість дізнаватися, чи є подача електроенергії в житло, а також повідомляти сусідів актуальну інформацію про це.

Зараз дивляться

– Додаток відображає лише фактичні дані від реальних людей, тобто нас з вами. Жодної прив’язки до офіційних планових або екстрених графіків відключень, які часто не відбуваються зі зміщенням, – заявив Денис.

Принцип роботи досить простий — користувач повідомляє в додатку про наявність або відсутність світла за обраною заздалегідь адресою, і цю інформацію побачать ті, хто вибрав ту саму локацію.

Інформація приймаються повністю анонімно, і робота з додатком покладається на активність доброзичливості українців.

Щоправда, зараз додатки охоплює лише найбільші міста та села – 132 населені пункти, в яких мешкає понад 20 тис. громадян.

Незабаром сервіс планують зробити доступним на Android, і в майбутньому буде можливість перевірки наявності води та тепла.

Нагадаємо, що на Закарпатті створили локальну програму Дія. Це цифровий портал для якісної комунікації та допомоги переселенцям, а також релокованому та місцевому бізнесу.

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Теги
Війна в Україні електроенергія Мобільний додаток
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