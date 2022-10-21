Додаток єППО: що це таке і як ним користуватися

Одеська конструкторська група Технарі розробила додаток для покращення роботи сил ППО. Як його використати і що це таке, розповів один із засновників Технарів Геннадій Сульдін.

На початку повномасштабної війни одесити створили волонтерську групу Технарі для того, щоб допомагати ЗСУ сучасною оптикою та електронікою. Також вони приєдналися до допомоги протиповітряної оборони Одеської області та України.

– Коли ми допомагали військовим, ми бачили, як саме ППО робить свою справу. У технарів з’явилася ідея, оскільки в протиповітряній обороні рахунок йде на секунди, зробити так, щоб час від спостереження до поразки мети скорочувався. Ми бачили, що ракети, які близько летять, іноді йдуть таким курсом, що їх не бачать радари, – каже Геннадій.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення, щоб професіонали протиповітряної оборони дізнавалися про проліт ракет навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать локатори. Таким чином Технарі вирішили створити додаток єППО для українців.

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Зараз воно є у Play Market. Близько 180 тис. користувачів Android вже встановили його собі, зареєструвалися близько 160 тис. людей. Ба більше, є перші результати.

Реєструватися в єППО потрібно через додаток Дія. Це зроблено з метою безпеки. Також після встановлення програми з’явиться кнопка Тест, щоб перевірити, чи все нормально працює.

Щоб скористатися додатком та повідомити військових про загрозу, необхідно відкрити його, обрати тип повітряної мети, направити смартфон у напрямку руху мети та натиснути велику червону кнопку. Через кілька секунд фахівці ППО побачать вашу позначку на карті, вона доповнить інформацію про радіолокацію і літаюча мета буде збита.

Таким чином можна повідомляти про ворожі дрони, ракети, літаки і гелікоптери.