В Украине появилось уникальное приложение, чтобы узнавать, есть ли в доме свет. Оно получило название Є?, и разработчик сервиса Денис Гайдамака раскрыл подробности проекта.

Приложение пока что доступно только на iPhone и iPad с магазина App Store. Так, над проектом создатель работал последние полтора месяца. Суть разработки — возможность узнавать, есть ли подача электроэнергии в жилье, а также сообщать соседям актуальную информацию об этом.

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— В приложении отображаются только фактические данные от реальных людей, то есть нас с вами. Никакой привязки к официальным плановым или экстренным графикам отключений, которые часто не происходят со смещением, — заявил Денис.

Принцип работы достаточно прост — пользователь сообщает в приложении о наличии или отсутствии света по выбранному заранее адресу, и эту информацию увидят те, кто выбрал ту самую локацию.

Информация принимаются полностью анонимно, и работа приложении полагается на активности доброжелательности украинцев.

Правда, сейчас приложения охватывает только самые крупные города и села — 132 населенных пункта, в которых живет более 20 тыс. граждан.

Совсем скоро сервис планируют сделать доступным на Android, и в будущем будет возможность проверки наличия воды и тепла.

Напомним, что на Закарпатье создали локальное приложение Дія. Это цифровой портал для качественной коммуникации и помощи переселенцам, а также релоцированному и местному бизнесу.