До Землі наближається комета 2017 K2, за якою можна буде спостерігати вже 14 липня. Космічне тіло наблизиться до нашої планети на мінімальну відстань і прямо зараз летить у наш бік зі швидкістю 615 км/сек.

Про це повідомляє The Watchers.

За заявами вчених, це одна із найбільших комет, яка наближалася до Землі останнім часом.

Зараз дивляться

Рух об’єкта засік телескоп Hubble – діаметр ядра К2 становить від 30 до 160 км. Довжина хвоста комети становить мільйони км. Вперше космічного мандрівника було помічено ще 2017 року – побачити його можна буде 14 липня. Траєкторія його польоту говорить про те, що знову наблизиться до Землі лише через мільйони років.

За К2 можна буде спостерігати – це можливо за умови безхмарного неба та наявності телескопа. І робити це краще зараз, оскільки вже 13 липня на небі з’явиться супермісяць, який завадить спостереженням своєю яскравістю.

Вчені заявляють, що яскравість комети надто слабка, щоб помітити її неозброєним оком.

Вже 14 липня К2 наблизиться до Землі на відстань 270 млн км, що не несе ніякої небезпеки нашій планеті.

Цікаві події у космосі відбуваються не лише біля нашої планети – найбільший телескоп Джеймса Вебба зробив один зі своїх перших знімків, щоб показати свої можливості вченим NASA. Астрономи розповіли, що він встиг зняти екзопланету, кілька туманностей, а також скупчення галактик.