К Земле приближается комета 2017 K2, за которой можно будет понаблюдать уже 14 июля. Космическое тело приблизится к нашей планете на минимально расстояние, и прямо сейчас летит в нашу сторону со скоростью 615 км/сек.

Об этом сообщает The Watchers.

По заявлениям ученых, это одна из самых больших комет, которая приближалась к Земле в последнее время.

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Движение объекта засек телескоп Hubble — диаметр ядра К2 составляет от 30 до 160 км. Длина хвоста кометы составляет миллионы км. Впервые космического путешественника было замечено еще в 2017 году — увидеть его можно будет 14 июля. Траектория его полета говорит о том, что снова приблизится к Земле он только через миллионы лет.

За К2 можно будет понаблюдать — это возможно при условии безоблачного неба и наличия телескопа. И делать это лучше сейчас, поскольку уже 13 июля на небе появится суперлуние, которое помешает наблюдениям своей яркостью.

Ученые заявляют, что яркость кометы слишком слабая, чтобы заметить ее невооруженным глазом.

Уже 14 июля К2 приблизится к Земле на расстояние 270 млн км, что точно не несет никакой опасности нашей планете.

Интересные события в космосе происходят не только возле нашей планеты — самый большой телескоп Джеймса Уэбба сделал один из своих первых снимков, чтобы показать свои возможности ученым NASA. Астрономы рассказали, что он успел заснять экзопланету, несколько туманностей, а также скопление галактик.