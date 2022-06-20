У небі над Новою Зеландією з’явився незвичайний малюнок, що світився. Загадковий об’єкт світився синім кольором – вчені дали цьому просте пояснення.

Про дивну подію заявили любителі-астрономи 19 червня – об’єкт було помітно у нічному небі, і це почали обговорювати користувачі у мережі. Багато хто припустив, що це НЛО і перший контакт із людством з боку прибульців.

– Це було схоже на величезну спіральну галактику, яка просто висіла в небі і повільно дрейфувала, – заявив один із очевидців явища Аласдер Бернс.

Він додав, що за картиною спостерігав разом із сусідами.

Зараз дивляться

– Ми швидко стукали у двері всіх наших сусідів, щоб вивести їх на вулицю. Вп’ятеро ми стояли на нашій спільній веранді, дивилися вгору і поступово божеволіли, – додав Бернс.

Фізик з Оклендського університету і професор Річард Істер заявив, що явище дивне, але легко зрозуміле.

Як виявилося, всьому виною ракета, яка була запущена із Землі для відправлення супутника на орбіту.

– Викиди ракети під час польоту складаються з води та вуглекислого газу, які на короткий час утворюють хмару у космосі, освітлену сонцем. Орбіта супутника та положення Сонця вплинули на зовнішній вигляд цих хмар, – заявив Істер.

Він додав, що це могла бути ракета SpaceX, яку Ілон Маск запустив для виведення на орбіту супутника Globalstar.

Щодо явища в небі, аналогічна ситуація була й у 2009 році, коли спіраль з’явилася над Норвегією.