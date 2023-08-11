Компанія Virgin Galactic успішно завершила перший туристичний політ у космос. Троє пасажирів космічного корабля також встановили кілька рекордів.

Так, політ відбувся 10 серпня – на першому етапі літак підняв ракету на висоту в 15 км, а потім корабель самостійно піднявся на висоту в 85 км над Землею – це вже вважається космосом.

Це перша така подорож – у космос летіли туристи, а не вчені. У червні за таким самим маршрутом на кордон космосу злітала група італійських дослідників і місія була успішною.

Під час польоту, на мить пасажири навіть змогли відчути невагомість. Політ від компанії Virgin Galactic встановив кілька досягнень для всього людства:

Джон Гудвін – перший олімпієць у космосі;

Анастейша Маєрс і Кейша Шахафф – перший дует матері та доньки в космосі.

Вчений-дослідник NASA Сьюзі Імбер заявила, що місія Virgin Galactic знаменує нову еру в космічних польотах.

– Компанія розробила свої власні технології і навіть механізм запуску – для цього довелося піддати обладнання жорстким випробуванням. Усі дуже схвильовані, тому що це, нарешті, починається, – заявила Сьюзі.

Нагадаємо, Virgin Galactic уже продала близько 800 квитків на свій космічний рейс – за одне місце в кораблі доведеться заплатити до $450 тис. У планах глави компанії Річарда Бренсона – здійснювати такі польоти раз на місяць.