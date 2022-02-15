Компанія Virgin Galactic оголосила про старт продажу квитків 16 лютого на суборбітальні польоти. Так, тепер кожен охочий зможе на $450 тис. піднятися на висоту 86 км від Землі та поспостерігати за планетою.

Щоб забронювати собі місце, туристи повинні заплатити $150 тис. і до старту віддати ще $300 тис. Придбати собі місце можна буде на офіційному сайті компанії.

Virgin Galactic володіє мільярдер Річард Бренсон, який ще влітку 2021 особисто оцінив всі переваги космічного туризму. Під час польоту 11 липня засновники компанії разом зі своєю командою піднялися на кораблі на висоту 80 км над Землею. Вони були на ракетоплані, який підняли в небо за допомогою спеціального літака.

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У планах компанії було відновлення польотів у космос вже восени 2022 року, але у вересні співробітники Virgin Galactic виявили недолік летючого апарату, через що довелося відмовитися від запусків до кінця 2022 року. Схоже, тепер компанія готова відправляти туристів у космос.

Але SpaceX Ілона Маска пішла ще далі – у лютому стало відомо, що виробник ракет планує у 2022 році вперше в історії вивести у відкритий космос непрофесійного астронавта. Відомо, що під час польоту на борту корабля Crew Dragon будуть троє людей, які проведуть на орбіті п’ять днів.