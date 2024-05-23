Ілон Маск хоче прибрати лайки із соцмережі X (Twitter). Користувачі не зможуть переглядати, які публікації сподобалися іншим користувачам.

Ілон Маск прибере лайки з X: подробиці

Про майбутні зміни заявив директор з інженерних питань X Хаофей Ванг. На сторінках користувачів не відображатимуться публікації, які сподобалися користувачам.

Yeah, we are making likes private. Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image. Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0 — Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024

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Іншими словами, лайки будуть доступними на платформі, але їх зроблять приватними.

– Так, ми робимо лайки приватними. Публічні реакції стимулюють неправильну поведінку. Наприклад, багато людей не хочуть ставити лайки за “агресивний” контент, побоюючись помсти тролів або захищаючи свій публічний імідж, – сказав Ванг на сайті X.

Про це в представників соцмережі запитали після появи функції в додатку для iOS. За допомогою новинки користувачі могли повністю закрити на своїй сторінці вкладку Лайки.

Очікується, що лічильник реакцій залишиться видимим для автора контенту. Утім, поки що немає гарантій, що функція з’явиться на сервісі, адже Маск любить анонсувати зміни, а потім відмовлятися від своєї ідеї.

Інші соцмережі теж не сидять без діла – нещодавно стало відомо, що TikTok збільшить тривалість відео до 60 хвилин. Зараз послуга перебуває на стадії тестування, і вона створена для подальшої конкуренції з YouTube.