Ілон Маск прибере лайки з X: подробиці

Ілон Маск хоче прибрати лайки із соцмережі X (Twitter). Користувачі не зможуть переглядати, які публікації сподобалися іншим користувачам.

Про майбутні зміни заявив директор з інженерних питань X Хаофей Ванг. На сторінках користувачів не відображатимуться публікації, які сподобалися користувачам.

Yeah, we are making likes private.

Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.

Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0

— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024