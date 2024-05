Илон Маск уберет лайки из X: подробности

Илон Маск хочет убрать лайки из соцсети X (Twitter). Пользователи не смогут просматривать, какие публикации понравились другим пользователям.

О будущих изменениях заявил директор по инженерным вопросам X Хаофей Ванг. На страницах пользователей не буду отображаться публикации, которые понравились пользователям.

Yeah, we are making likes private.

Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.

Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0

— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024