Илон Маск хочет убрать лайки из соцсети X (Twitter). Пользователи не смогут просматривать, какие публикации понравились другим пользователям.

Илон Маск уберет лайки из X: подробности

О будущих изменениях заявил директор по инженерным вопросам X Хаофей Ванг. На страницах пользователей не буду отображаться публикации, которые понравились пользователям.

Yeah, we are making likes private. Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image. Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0 — Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024

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Другими словами, лайки будут доступными на платформе, но их сделают приватными.

— Да, мы делаем лайки приватными. Публичные реакции стимулируют неправильное поведение. К примеру, многие люди не хотят ставить лайки за “агрессивный” контент, опасаясь мести троллей или защищая свой публичный имидж, — сказал Ванг на сайте X.

Об этом у представителей соцсети спросили после появлении функции в приложении для iOS. С помощью новинки пользователи могли полностью закрыть на своей странице вкладку Лайки.

Ожидается, что счетчик реакций останется видимым для автора контента. Впрочем, пока что нет гарантий, что функция появится на сервисе, ведь Маск любит анонсировать изменения, а затем отказываться от своей идеи.

Другие соцсети тоже не сидят без дела — недавно стало известно, что TikTok увеличит длительность видео до 60 минут. Сейчас услуга находится на стадии тестирования, и она создана для дальнейшей конкуренции с YouTube.