Компанія SpaceX планує запустити щонайменше 52 ракети в космос. Так, Ілон Маск хоче виконувати по одній космічній місії щотижня.

Про це заявила астронавт NASA Сандра Магнус перед регуляторами щодо планів на освоєння космосу. Вона додала, що це неймовірний темп – у 2020 році було 26 запусків, а у 2021 – 31 успішних стартів.

Так, Ілон Маск вирішив здивувати світ новим рекордом у 2022 році. Для порівняння, кожен п’ятий успішний запуск ракети у світі минулого року – від SpaceX. Компанія практично не відстає від космічної програми Китаю.

Поки що невідомо, чи входять до списку запусків випробування прототипу ракети Starship. До того ж компанія напевно використовуватиме великі ракети Falcon Heavy для відправлення в космос супутників або цінного вантажу на МКС.

Весь секрет такої швидкості польотів – у багаторазовому використанні ракет Falcon 9, які після зльоту здатні повернутися на Землю практично неушкодженими. Після огляду та додаткових перевірок апарати можна використовувати знову.

Щоправда, далеко не все йде за планом у компанії Маска – частина ракети SpaceX Falcon 9 вріжеться в Місяць. За даними астрономів та вчених, це станеться вже 4 березня. Щоправда, зіткнення залишиться непоміченим для людства.