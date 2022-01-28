Компания SpaceX планирует запустить как минимум 52 ракеты в космос. Так, Илон Маск хочет исполнять по одной космической миссии раз в неделю.

Об это заявила астронавт NASA Сандра Магнус перед регулирующими органами о планах на освоение космоса. Она добавила, что это невероятный темп — в 2020 году было 26 запусков, а в 2021 — 31 успешных стартов.

Так, Илон Маск решил удивить мир новым рекордом в 2022 году. Для сравнения, каждый пятый успешный запуск ракеты в мире в прошлом году — от SpaceX. Компания практически не отстает от космической программы Китая.

Пока неизвестно, входят ли в список запусков испытание прототипа ракеты Starship. К тому же, компания наверняка будет использовать большие ракеты Falcon Heavy для отправки в космос спутников или ценного груза на МКС.

Весь секрет такой скорости полетов — в многоразовом использовании ракет Falcon 9, которые после взлета способны вернуться на Землю практически невредимыми. После осмотра и дополнительных проверок аппараты можно использовать снова.

Правда, далеко не все идет по плану у компании Маска — часть ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну. По данным астрономов и ученых, это случится уже 4 марта. Правда, столкновение останется незамеченным для человечества.