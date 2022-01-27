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Космос

Не за планом: ракета SpaceX вріжеться в Місяць

27 Січня 2022, 11:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
SpaceX
Джерело: Unsplash

Частина ракети SpaceX Falcon 9 вріжеться у Місяць. Величезний шматок корабля мандрує космосом з 2015 року — тоді успішно відбулася місія компанії з виведенням супутника на орбіту.

Відомо, що частина ракети злетіла надто високо, щоб повернутися на орбіту Землі — її почало притягувати гравітацією Місяця та Сонця. Палива для повернення на нашу планету не вистачило б.

Метеоролог Ерік Бергер заявив, що частина ракети важить 4 тонни, і вона вріжеться в супутник Землі зі швидкістю 2,58 м/с протягом найближчих тижнів.

Вчений та програміст Білл Грей упевнений, що зіткнення об’єктів відбудеться 4 березня. Він створив програму, яка відстежує траєкторію космічних тіл. Частина ракети Falcon 9 вріжеться у зворотний бік Місяця.

– Це перший випадок ненавмисного падіння космічного сміття на Місяць, про який мені відомо, – заявив Грей.

За даними експерта, саме зіткнення залишиться непомітним для астрономів.

Наразі вчені активно займаються вивченням Венери та Марса. Якщо червона планета вже давно під пильним поглядом співробітників NASA, то нашим другим сусідом почали цікавитись лише зараз. Теоретично, Венера може стати ще однією домівкою для людства. Зараз у пріоритеті розробка планів, які дозволять вижити за екстремальних температур та атмосферного тиску.

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Джерело
The Guardian
Теги
Falcon 9 , SpaceX , Ілон Маск , Місяць
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