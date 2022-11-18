Плей-оф WePlay Academy League Season 6: учасники, розклад, формат

Фінальний етап шостого сезону ось-ось розпочнеться. Вже зовсім скоро буде визначено нового чемпіона битви Академій.
Загальний призовий фонд сезону складає $100 000.
Що таке WePlay Academy League
WePlay Academy League – це серія турнірів із Counter-Strike: Global Offensive, запущена у 2021 році компанією WePlay Esports у партнерстві з провідними кіберспортивними організаціями.
Мета змагання – дати молодим, перспективним гравцям можливість отримати свій перший досвід змагань та зрозуміти, як насправді працює кіберспортивний бізнес.
У шостому сезоні у змаганні взяли участь 14 команд, проте лише чотири змогли потрапити до фінальної стадії плей-оф, яка розпочнеться 18 листопада.
– WePlay Academy League – унікальний продукт, який побачив світ кіберспорту півтора року тому. Наша команда мала мрію – запустити першу у світі професійну лігу для академій. З кожним сезоном зростає як кількість команд, так і якість матчів та майстерність гравців, – зазначає талант WePlay Esports Олександр “Enkanis” Поліщук.
Поліщук додає, що, наприклад, на чемпіонаті світу ESL Rio 2022 беруть участь 13 молодих виконавців, які встигли пройти жерло ліги та потрапити в об’єктив тренерів багатьох топових організацій.
– В період з 18 по 20 листопада ми будемо спостерігати за розв’язкою 6 сезону – найбільш непередбачуваного турніру в історії WePlay Academy League. Чекаємо вас на українськомовній трансляції! – каже Олександр “Enkanis” Поліщук.
Формат плей-оф
Плей-оф шостого сезону пройде онлайн у форматі Bo3 з подвійним вибуттям.
У ньому братимуть участь чотири команди, що показали найкращі результати на попередніх етапах: YN.GamerPay, Spirit Academy, MOUZ NXT та NAVI Junior.
Кожна команда включає чотири учасники віком від 16 до 21 року, також допускається один учасник старше 21 року на команду.
Матчі плей-офф, поділені на верхню та нижню сітки, триватимуть три дні. Подію розпочне верхня сітка, за нею піде нижня та сітка переможців.
Закінчується подія вирішальним матчем, що пройде перед гранд-фіналом.
Розклад матчів плей-оф
18 листопада:
- Півфінал №1 верхньої сітки: 13:00 CET – MOUZ NXT vs. Spirit Academy
- Півфінал №2 верхньої сітки: 18:00 CET – NAVI Junior vs. YN.GamerPay
19 листопада:
- Фінал нижньої сітки: 15:00 CET
- Фінал сітки переможців: 18:00 CET
20 листопада:
- Вирішальний матч: 15:00 CET
- Гранд-фінал: 19:00 CET
Турнір транслюватиметься українською мовою на офіційному каналі WePlay Esports на Twitch.