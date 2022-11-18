Плей-оф WePlay Academy League Season 6: учасники, розклад, формат

Фінальний етап шостого сезону ось-ось розпочнеться. Вже зовсім скоро буде визначено нового чемпіона битви Академій.

Загальний призовий фонд сезону складає $100 000.

Що таке WePlay Academy League

WePlay Academy League – це серія турнірів із Counter-Strike: Global Offensive, запущена у 2021 році компанією WePlay Esports у партнерстві з провідними кіберспортивними організаціями.

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Мета змагання – дати молодим, перспективним гравцям можливість отримати свій перший досвід змагань та зрозуміти, як насправді працює кіберспортивний бізнес.

У шостому сезоні у змаганні взяли участь 14 команд, проте лише чотири змогли потрапити до фінальної стадії плей-оф, яка розпочнеться 18 листопада.

– WePlay Academy League – унікальний продукт, який побачив світ кіберспорту півтора року тому. Наша команда мала мрію – запустити першу у світі професійну лігу для академій. З кожним сезоном зростає як кількість команд, так і якість матчів та майстерність гравців, – зазначає талант WePlay Esports Олександр “Enkanis” Поліщук.

Поліщук додає, що, наприклад, на чемпіонаті світу ESL Rio 2022 беруть участь 13 молодих виконавців, які встигли пройти жерло ліги та потрапити в об’єктив тренерів багатьох топових організацій.

– В період з 18 по 20 листопада ми будемо спостерігати за розв’язкою 6 сезону – найбільш непередбачуваного турніру в історії WePlay Academy League. Чекаємо вас на українськомовній трансляції! – каже Олександр “Enkanis” Поліщук.

Формат плей-оф

Плей-оф шостого сезону пройде онлайн у форматі Bo3 з подвійним вибуттям.

У ньому братимуть участь чотири команди, що показали найкращі результати на попередніх етапах: YN.GamerPay, Spirit Academy, MOUZ NXT та NAVI Junior.

Кожна команда включає чотири учасники віком від 16 до 21 року, також допускається один учасник старше 21 року на команду.

Матчі плей-офф, поділені на верхню та нижню сітки, триватимуть три дні. Подію розпочне верхня сітка, за нею піде нижня та сітка переможців.

Закінчується подія вирішальним матчем, що пройде перед гранд-фіналом.

Розклад матчів плей-оф

18 листопада:

Півфінал №1 верхньої сітки: 13:00 CET – MOUZ NXT vs. Spirit Academy

Півфінал №2 верхньої сітки: 18:00 CET – NAVI Junior vs. YN.GamerPay

19 листопада:

Фінал нижньої сітки: 15:00 CET

Фінал сітки переможців: 18:00 CET

20 листопада:

Вирішальний матч: 15:00 CET

Гранд-фінал: 19:00 CET

Турнір транслюватиметься українською мовою на офіційному каналі WePlay Esports на Twitch.