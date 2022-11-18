Плей-офф WePlay Academy League Season 6: участники, расписание, формат

Финальный этап шестого сезона вот-вот начнется. Уже совсем скоро будет определен новый чемпион битвы Академий.

Общий призовой фонд сезона составляет $100 000.

Что такое WePlay Academy League

WePlay Academy League – это серия турниров по Counter-Strike: Global Offensive, запущена в 2021 году компанией WePlay Esports в партнерстве с ведущими крупными киберспортивными организациями.

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Цель соревнования — дать молодым, перспективным игрокам возможность получить свой первый опыт соревнований и понять, как на самом деле работает киберспортивный бизнес.

В шестом сезоне в соревновании приняли участие 14 команд, однако лишь четыре смогли попасть в финальную стадию плей-офф, которая начинается 18 ноября.

— WePlay Academy League — уникальный продукт, который увидел свет киберспорта полтора года назад. Наша команда имела мечту — запустить первую в мире профессиональную лигу для академий. С каждым сезоном растет как количество команд, так и качество матчей и мастерство игроков, — отмечает талант WePlay Esports Александр “Enkanis” Полищук.

Полищук добавляет, что, например, на чемпионате мира ESL Rio 2022 принимают участие 13 молодых исполнителей, которые успели пройти жерло лиги и попасть в объектив тренеров многих топовых организаций.

— В период с 18 по 20 ноября мы будем наблюдать за развязкой 6 сезона – самого непредсказуемого турнира в истории WePlay Academy League. Ждем вас на украиноязычной трансляции! — говорит Александр “Enkanis” Полищук.

Формат плей-офф

Плей-офф шестого сезона пройдет онлайн в формате Bo3 с двойным выбытием.

В нем будут участвовать четыре команды, показавшие лучшие результаты на предыдущих этапах: YN.GamerPay, Spirit Academy, MOUZ NXT та NAVI Junior.

Каждая команда включает четыре участника в возрасте от 16 до 21 года, также допускается один участник старше 21 года на команду.

Матчи плей-офф, разделенные на верхнюю и нижнюю сетки, продлятся три дня. Событие начнет верхняя сетка, за ней последует нижняя и сетка победителей.

Заканчивается событие решающим матчем, который пройдет перед гранд-финалом.

Расписание матчей плей-офф

18 ноября:

Полуфинал №1 верхней сетки: 13:00 CET — MOUZ NXT или Spirit Academy

Полуфинал №2 верхней сетки: 18:00 CET — NAVI Junior или YN.GamerPay

19 ноября:

Финал нижней сетки: 15:00 CET

Финал сетки победителей: 18:00 CET

20 ноября:

Решающий матч: 15:00 CET

Гранд-финал: 19:00 CET

Турнир будет транслироваться на украинском языке на официальном канале WePlay Esports на Twitch.