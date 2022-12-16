Ілон Маск заблокував облікові записи журналістів іноземних ЗМІ, які писали про мільярдера та коментували його рішення. Зупинення облікових записів також пов’язують зі звинуваченнями у розміщенні інформації про його місцеперебування.

Так, облікові записи журналістів CNN, Washington Post, Mashable та New York Times було заблоковано після нещодавньої статті – у ній ішлося про заборону акаунту в Twitter, який публікував місце розташування приватного літака Маска.

Ілон не оцінив ідеї оприлюднити таке рішення. Тим більше, кожен із журналістів зазначив, що Маск раніше неодноразово говорив про свободу слова, але тепер він блокує записи, які особисто йому не подобаються.

Зараз дивляться

Так, на сторінках деяких ЗМІ, де працювали журналісти, тепер є повідомлення про потенційно небезпечні публікації.

Репортер Раян Мак із New York Times заявив, що його обліковий запис заблокували без жодного попередження від соцмережі. Він також не отримав пояснень та причин такого рішення. Його обліковий запис закрили назавжди.

Нагадаємо, що весь скандал навколо Маска та відстеження його розташування почався ще наприкінці 2021 року. Тоді Ілон намагався підкупити творця сторінки грошима, але той зажадав велику суму. З того часу, як глава Tesla придбав Twitter за $44 млрд, він зміг вручну закрити обліковий запис, який йому не подобався.