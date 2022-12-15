Ілон Маск заблокував сторінку у Twitter, яка відстежувала його польоти приватним літаком. Автор публікує доступні дані, але це явно не подобалося Маску – раніше він намагався його підкупити.

Примітно, що дії Ілона суперечать його словам – ще місяць тому він говорив, що не блокуватиме цей обліковий запис, хоч він і є загрозою безпеці.

Тепер на сторінці @elonjet з’явилося повідомлення, що обліковий запис заблоковано через порушення правил платформи.

Зараз дивляться

Відомо, що обліковим записом з 2020 року керує Джек Суїні. Він уже вів інші облікові записи, які відстежували приватні літаки Цукерберга та інших знаменитостей.

Щоправда, на деякий час сторінку @elonjet розблокували – у Twitter змінили політику щодо відображення інформації про місцеперебування людей. Обліковий запис розблокували, а потім знову внесли до чорного списку соцмережі.

Однак Маску цього недостатньо – він подав до суду на Суїні та його дії, які завдали шкоди його родині.

Сам же Джек заявив, що його сторінку та ще 30 облікових записів було заблоковано.

Нагадаємо, що 20-річного студента Маск намагався підкупити. Він хотів, щоб дані про літак більше не відображалися. 2021 року мільярдер хотів вирішити питання за $5 тис., але Джек відхилив пропозицію і захотів збільшити суму до 50 тис. За словами студента, Ілон неодноразово намагався зв’язатися з ним.

Це вже не перший випадок, коли Маск одноосібно модерує Twitter. Раніше мільярдер розблокував аккаунт Дональда Трампа та Каньє Веста.