Разработчики приложений могут брать больше денег за свои услуги с владельцев iPhone и другой техники Apple. Из-за изменений в политике продления подписок, клиентов не будут предупреждать об увеличении счета.

Об этом сообщается в блоге Apple. Изменения касаются подписок — многие владельцы iPhone, iPad и MacBook пользуются платными услугами в приложениях. Раньше пользователей просили подтвердить согласие на новые цены, но теперь это может не понадобится.

Оповещать об изменениях не планируют в случае повышения цены не чаще раза в год — разница не должна превышать 5$ или 50% от стоимости месячной подписки.

Чтобы сохранить свои деньги, рекомендуется проверять стоимость услуг ежемесячно.

Ранее Apple отключила пользователям из РФ возможность пополнения счета в App Store. На это повлияли санкции США, которые призваны нанести вред экономического плана на Россию.

Сейчас Apple готовится к глобальным изменениям — уже совсем скоро состоится ежегодная летняя конференция WWDC — она запланирована на 6 июня. Всему миру покажут обновленную iOS 16, iPadOS и watchOS 9. В сеть уже распространились подробности о новинках — обзорщик Марк Гурман заявил, что редизайна системы для iPhone не будет, но могут появиться обновленные виджеты.