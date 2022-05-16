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Оновлені віджети та програми: розкрито подробиці нової iOS 16

16 Травня 2022, 10:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

iOS 16 не отримає унікального дизайну, але користувачі зможуть отримувати більше інформації про своє здоров’я. Про це заявив оглядач Марк Гурман із Bloomberg, який розкрив інформацію про майбутню ОС для iPhone.

Традиційно, нову iOS покажуть публіці на щорічному заході WWDC, який заплановано на 6 червня. Крім ОС iPhone, Apple представить iPadOS для планшетів та розумних годинників.

Гурман вважає, що в iOS 16 не буде радикальних змін у плані дизайну – інтерфейс буде звичним для користувачів смартфонів Apple. Експерт заявив, що з’являться нові способи взаємодії, а також унікальні програми від компанії.

Серед головних змін – інтерактивні віджети, про які користувачі мріють останні роки. Їх оновили під час випуску iOS 14, і тепер фанати Apple хочуть побачити помітні покращення.

Що стосується розумного годинника Apple Watch, операційна система watchOS 9 отримає оновлену систему повідомлень, а також додасть нові функції для відстеження здоров’я та фізичної форми.

Цього року компанія не поспішає дивувати користувачів кардинальними змінами. Однак найближчими роками iPhone отримають зарядку як в Android. Йдеться про USB-C – цей стандарт за всіма параметрами випереджає технологію Lightning від Apple. Перехід на новий стандарт дозволить помітно прискорити заряджання пристроїв, роблячи смартфони від компанії менш пропрієтарними.

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Джерело
MacWorld
Теги
Apple, iOS
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