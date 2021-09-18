День винахідника і раціоналізатора в Україні щорічно відзначають у третю суботу вересня. У 2021 році свято припало на 18 вересня.

В Україні це свято встановили у 1994 році відповідним указом президента для підтримки всіх раціоналізаторів та винахідників нашої країни.

Винуватці цього свята з року в рік роблять життя інших людей комфортнішим та простішим. У різні роки саме завдяки винахідникам винайшли літак, фотоапарат, радіо, інтернет та навіть штопор, щоб відкоркувати пляшку з вином.

Завдяки винахідникам та раціоналізаторам людина вперше вирушила до космосу та може досліджувати морські глибини.

Та винахідники славляться не лише корисними знахідками, інколи вони “прославляють” себе відверто безглуздими інноваціями. У Гарвардському університеті навіть вручають Антинобелівську премію або іншими словами Шнобелівську премію, за винаходи, які рідше викликають сміх.

Факти ICTV підготували тест і пропонують відгадати, для чого насправді призначають, на думку винахідників, деякі безглузді винаходи.

Також Факти ICTV зібрали п’ять винаходів, які свого часу передбачили письменники-фантасти, і які вже стали частиною нашого життя.