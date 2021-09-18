День изобретателя и рационализатора в Украине ежегодно отмечают в третью субботу сентября. В 2021 году праздник пришелся на 18 сентября.

В Украине этот праздник установили в 1994 году соответствующим указом президента для поддержки всех рационализаторов и изобретателей нашей страны.

Виновники этого праздника из года в год делают жизнь других людей комфортнее и проще. В разные годы именно благодаря изобретателям изобрели самолет, фотоаппарат, радио, интернет и даже штопор, чтобы откупорить бутылку с вином.

Благодаря изобретателям и рационализаторам человек впервые отправился в космос и может исследовать морские глубины.

Но изобретатели славятся не только полезными изобретениями, иногда они “прославляют” себя откровенно нелепыми инновациями. В Гарвардском университете даже вручают Антинобелевскую премию или другими словами Шнобелевскую премию за изобретения, которые реже вызывают смех.

Факты ICTV подготовили тест и предлагают отгадать, для чего на самом деле назначают, по мнению изобретателей, некоторые нелепые изобретения.

Также Факты ICTV собрали пять изобретений, которые в свое время предсказали писатели-фантасты, и которые уже стали частью нашей жизни.