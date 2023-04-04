Космічна компанія Річарда Бренсона Virgin Orbit подала заявку на банкрутство. Корпорація зіткнулася з крахом на біржі, хоч і мала капітал у $3,7 млрд.

На біржі компанія Бренсона пробула всього 15 місяців.

Так, Virgin Orbit не змогла домовитися з потенційними інвесторами про подальшу фінансову допомогу – витрачалося по $50 млн щомісяця для конкуренції на ринку космічного доставлення супутників на орбіту.

Зараз дивляться

Наприкінці березня компанія скоротила близько 85% персоналу групи – засновник Дан Гарт заявив, що Virgin Orbit припиняє діяльність у найближчому майбутньому.

Цілком можливо, що це через успіхи SpaceX, яка активно постачає супутники в космос і допомагає NASA в місіях за межами Землі.

Відомо, що ця компанія є частиною Virgin Group – конгломерату корпорацій, яку заснував Річард.

Утім, сам мільярдер займається не лише розвитком свого бізнесу. Бренсон допоможе відновити Україну в післявоєнний період. Бізнесмен також розкритикував західні країни, зазначивши, що вони робили все досі “трохи пізно”. Річард побував в Україні під час війни, і зазначив, що немає сенсу крапельно постачати зброю.