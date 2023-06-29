Virgin Galactic здійснила перший комерційний політ у космос

У четвер, 29 червня, компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона успішно здійснила свій перший комерційний пасажирський політ у космос.

Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter. Запуск ракетоплана VSS Unity відбувся з космопорту Америка в штаті Нью-Мексико близько 17:30 за київським часом. Відстикування космольоту від носія було проведено на висоті 15 км, після чого він піднявся на висоту 85 км.

До складу місії Galactic 01 увійшли спеціалісти з Військово-повітряних сил та Національної дослідницької ради Італії – повідомлялося, що вони вивчатимуть вплив мікрогравітації на організм людини.

На максимальній висоті екіпаж протягом кількох хвилин перебував у невагомості. О 18:42 стало відомо, що пілоти, екіпаж і космічне судно успішно приземлилися.

Наступний комерційний суборбітальний політ компанія Virgin Galactic планує провести у серпні.

Мільярдер Річард Бренсон хоче здійснювати такі польоти щомісяця, щоб скласти на космічному ринку конкуренцію Ілону Маску з його SpaceX.

Фото: Virgin Galactic