Компания Virgin Galactic успешно завершила первый туристический полет в космос. Трое пассажиров космического корабля также установили несколько рекордов.

Так, полет состоялся 10 августа — на первом этапе самолет поднял ракету на высоту в 15 км, а затем корабль самостоятельно поднялся на высоту в 85 км над Землей — это уже считается космосом.

Это первое путешествие такого рода — в космос летели туристы, а не ученые. В июне по такому же маршруту на границу космоса слетала группа итальянских исследователей и миссия была успешной.

Во время полета на мгновение пассажиры даже смогли ощутить невесомость. Полет от компании Virgin Galactic установил несколько достижений для всего человечества:

Джон Гудвин — первый олимпиец в космосе;

Анастейша Майерс и Кейша Шахафф — первый дуэт матери и дочери в космосе.

Ученый-исследователь NASA Сьюзи Имбер заявила, что миссия Virgin Galactic знаменует новую эру в космических полетах.

— Компания разработала свои собственные технологии, и даже механизм запуска — для этого пришлесь подвергнуть оборудование жестким испытаниям. Все очень взволнованы, потому что это наконец-то начинается, — заявила Сьюзи.

Напомним, Virgin Galactic уже продала около 800 биллетов на свой космический рейс — за одно место в корабле придется заплатить до $450 тыс. В планах главы компании Ричарда Бренсона — осуществлять такие полеты раз на месяц.