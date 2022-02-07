Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі

Компанія Meta може припинити роботу Facebook та Instagram на території Європи. Це може статися на фоні суперечок про розташування серверів, на яких зберігатимуться персональні дані користувачів.

Інформація про це з’явилася у щорічному звіті компанії Meta для Комісії з цінних паперів та бірж США.

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– Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги, – йдеться у повідомленні.

Європейські закони забороняють розміщувати сервери з даними користувачів за межами юрисдикції ЄС. Все це необхідно для захисту конфіденційності. Так, Meta загрожує відключенням сервісів, оскільки домовитися про розміщення серверів у США не вдалося.

– Ми закликаємо регуляторів вжити необхідних заходів, щоб звести до мінімуму збої в роботі багатьох тисяч підприємств, які, як і Facebook, сумлінно покладаються на ці механізми для безпечної та надійної передачі даних, – заявив віцепрезидент Meta з міжнародних відносин Нік Клегг.

Втім, репутація Facebook з кожним роком не стає кращою. За останні 10 років із серверів соцмережі кілька разів крали персональні дані користувачів. Meta також звинувачували у продажу особистої інформації мільйонів людей рекламодавцям з метою отримання прибутку. З недавніх скандалів – Facebook Papers із подальшою зміною назви компанії на Meta.