В поисках воды и льда на Луне: NASA отправит в космос “коробку для обуви”

Аппарат CubeSat со спутником Lunar IceCube отправится на орбиту Луны в рамках миссии NASA Артемида I.

Lunar IceCube будет вращаться вокруг Луны и исследовать лунный лед с помощью спектрометра. Предыдущие аппараты NASA обнаружили водяной лед на Луне, теперь спутник должен расширить знания ученых.

Спутник Lunar IceCube будет изучать процесс поглощения и выделения воды из реголита – каменистой и пылевой поверхности Луны.

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Кроме того, он исследует экзосферу, чтобы предугадать сезонные изменения лунного льда, которые могут повлиять на его использование в будущем.

Lunar IceCube весит 14 кг, по размерам спутник напоминает коробку для обуви: 10*20*30 см.