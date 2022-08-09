Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Космос

В поисках воды и льда на Луне: NASA отправит в космос “коробку для обуви”

9 августа 2022, 18:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Lunar IceCube

Аппарат CubeSat со спутником Lunar IceCube отправится на орбиту Луны в рамках миссии NASA Артемида I.

Lunar IceCube будет вращаться вокруг Луны и исследовать лунный лед с помощью спектрометра. Предыдущие аппараты NASA обнаружили водяной лед на Луне, теперь спутник должен расширить знания ученых.

Спутник Lunar IceCube будет изучать процесс поглощения и выделения воды из реголита – каменистой и пылевой поверхности Луны.

Сейчас смотрят

Кроме того, он исследует экзосферу, чтобы предугадать сезонные изменения лунного льда, которые могут повлиять на его использование в будущем.

Lunar IceCube весит 14 кг, по размерам спутник напоминает коробку для обуви: 10*20*30 см.

Читайте также:
УранПосле Марса и Луны: NASA планирует начать исследовать Уран до 2031 года

Теги
NASA Космос Луна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь