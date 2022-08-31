В сервисе Дія появилось крупное обновление. Об изменении в приложении рассказал глава Минцифры Михаил Федоров во время брифинга.

Одно из самых крупных изменений — это добавление пенсионного удостоверения в Дія. Документ будет автоматически отображаться у тех украинцев, которые уже вышли на пенсию. Правда, в сервисе заработают те документы, которые были выданы после 2014 года.

В доступе будут и специальные пенсионные удостоверения для тех, кто получил документ по причине инвалидности или потери кормильца. Для этого необходимо подать специальную заявку.

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Если удостоверение в бумажном формате — нужно его обновить в пенсионном фонде.

Еще одно полезное обновление — у Дія появился перевод документов. Речь идет о загранпаспорте, правах водителя и техпаспорте авто. Обновление станет особенно актуальным для тех украинцев, которые проживают за рубежом в условиях войны.

Изменения приготовили и для иностранцев — теперь у Дія появилась справка о постоянном или временном проживании. Больше не нужно носить с собой пластиковый документ — справка в электронном виде будет под рукой. Это также открывает возможность оформить Дія підпис, что позволит ознакомиться с государственными онлайн-услугами гостям Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Минцифре пришлось приостановить работу некоторых функций. По заявлению Федорова, пришло время их вернуть.

Теперь у Дія снова заработал шеринг авто, который поможет делиться транспортным средством с другими людьми. Сделать это можно, не вставая с дивана, хотя ранее нужно было идти в сервисный центр.

Также водители теперь снова могут оплачивать штрафы от патрульной полиции. Сделать теперь это можно за пару кликов, что очень удобно, если нарушил ПДД.

Чтобы воспользоваться новыми услугами, необходимо обновить приложение. Все новинки уже доступны для украинцев.