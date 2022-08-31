В Дія появилась справка о временном или постоянном проживании, а также перевод документов. По заявлению главы Минцифры Михаила Федорова, это главный документ для иностранцев в Украине.

— Сегодня в Украине выдано более 200 тыс. справок о проживании. Теперь мы оцифровали эту услугу, и она доступна в сервисе, если документ был выдан после 2018 года. Теперь иностранцам не нужно носить с собой пластиковый документ — справка в Дія будет всегда под рукой, — заявил чиновник.

С помощью новой справки иностранцы также смогут генерировать Дія підпис в приложении. Это позволит более обширно пользоваться онлайн-услугами.

Еще одна полезная услуга — перевод документов в Дія. Теперь документы будут предельно ясными для государственных служб других стран. Много украинцев сейчас за рубежом, и американцы и жители ЕС постепенно узнают больше об украинском сервисе.

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— Часто Дія принимают визуально, но переводом документов пользоваться было непрактично. Теперь перевод появится для заграничного паспорта, водительских прав и техпаспорта авто, — заявил Федоров.

Глава Минцифры напомнил, что украинские документы будут отображаться в польском приложении mObywatel. Речь идет о техпаспорте на авто и водительском удостоверении.