Педофіли створюють дитячу порнографію за допомогою штучного інтелекту. Завдяки сервісу Stable Diffusion заборонений контент виробляється в промислових масштабах.

Про це заявили в BBC, заради чого проводилося спеціальне розслідування. Вони з’ясували, що творці контенту для дорослих із дітьми використовують програмне забезпечення з ШІ Stable Diffusion – воно дуже популярне серед художників і дизайнерів.

Сервіс працює на підставі тексту – користувач вписує те, що хоче побачити, і з цього система генерує картинку. Подібний нелегальний контент педофіли продають на різних платформах, заробляючи реальні кошти. За даними BBC, це робиться в промислових масштабах.

Приміром, такий контент можна зустріти і на сервісі Patreon, де один із користувачів продає такі зображення за передплатою в $8 за місяць. За заявою продавця, він надає ексклюзивне мистецтво без цензури.

У Patreon заявили, що дотримуються політики нульової терпимості за контент, створений із застосуванням насильства над дітьми. Розробники Stable Diffusion заборонили створювати аморальний контент, виступаючи за підтримку поліції. Утім, поки що немає інформації про затримання за створення та продаж “полунички” з дітьми.

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