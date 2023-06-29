Педофилы создают детскую порнографию с помощью искусственного интеллекта. Благодаря сервису Stable Diffusion запрещенный контент производится в промышленных масштабах.

Об этом заявили в BBC, ради чего проводилось специальное расследование. Они выяснили, что создатели контента для взрослых с детьми используются программное обеспечение с ИИ Stable Diffusion — оно очень популярно среди художников и дизайнеров.

Сервис работает на основании текста — пользователь вписывает то, что хочет увидеть, и из этого система генерирует картинку. Подобный нелегальный контент педофилы продают на различных платформах, зарабатывая реальные средства. По данным BBC, это делается в промышленных масштабах.

К примеру, подобный контент можно встретить и на сервисе Patreon, где один из пользователей продает такие изображения по подписке в $8 за месяц. По заявлению продавца, он предоставляет эксклюзивное искусство без цензуры.

В Patreon заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости за контент, созданный с применением насилия над детьми. Разработчики Stable Diffusion запретили создавать аморальный контент, выступая за поддержку полиции. Впрочем, пока нет информации о задержаниях за создание и продажу “клубнички” с детьми.

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