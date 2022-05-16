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Гаджеты

Обновленные виджеты и приложения: раскрыты подробности новой iOS 16

16 мая 2022, 10:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Depositphotos

iOS 16 не получит уникальный дизайн, но пользователи смогут получать больше информации о своем здоровье. Об это заявил обзорщик Марк Гурман из Bloomberg, который раскрыл информацию о будущей ОС для iPhone.

Традиционно, новенькую iOS покажут публике на ежегодном мероприятии WWDC, которое запланировано на 6 июня. Помимо ОС для iPhone, Apple представит iPadOS для планшетов и умных часов.

Гурман считает, что в iOS 16 не будет радикальных изменений в плане дизайна — интерфейс будет привычен для пользователей смартфонов Apple. Эксперт заявил, что появятся новые способы взаимодействия, а также уникальные приложения от компании.

Среди главных изменений — интерактивные виджеты, о которых пользователи мечтают последние годы. Их обновили во время выпуска iOS 14, и теперь фанаты Apple хотят увидеть заметные улучшения.

Что касается умных часов Apple Watch, операционная система watchOS 9 получит обновленную систему уведомлений, а также добавит новые функции для отслеживания здоровья и физической формы.

В этом году компания не спешит удивлять пользователей кардинальными изменениями. Однако в ближайшие годы iPhone получат зарядку как у Android. Речь идет о USB-C — этот стандарт по всем параметрам опережает технологию Lightning от Apple. Переход на новый стандарт позволит заметно ускорить зарядку устройств, делая смартфоны от компании менее проприетарными.

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Источник
MacWorld
Теги
Apple, iOS
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