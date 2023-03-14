Еротичний журнал для чоловіків Playboy повернеться в цифровому форматі. Оновлений журнал, який закрився в 2020 році та перестав друкуватися, дебютує наприкінці 2023 року.

Інтернет-видання стане входом на платформу для авторів Playboy, яку бренд продає як підвищену, безпечну та ексклюзивну альтернативу OnlyFans.

Перша обкладинка цифрового видання вже готова. На ній зображена модель Аманда Черні.

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– Наша платформа для творців Playboy – це журнал Playboy XXI століття. Ми передаємо можливості створення контенту в руки творчого співтовариства і даємо їм інструменти для взаємодії і прямої монетизації своїх фан-баз, – сказала головний бренд-менеджер компанії Рейчел Веббер.

Новий формат журналу дає змогу моделям залучати платних підписників. За словами бренду, велика різниця між OnlyFans і Playboy полягає в тому, що, хоча кожен може стати автором на першій платформі, автори Playboy повинні подати заявку і бути прийняті редакційною командою.

Однак нова платформа Playboy розділяє багато функцій OnlyFans. Так, користувачі можуть підписатися і платити за перегляд контенту, а також зможуть надсилати повідомлення моделям – і все це за умови отримання особливого “доступу” до їхнього повсякденного життя.

Генеральний директор Playboy Бен Кон сказав, що він сподівається, що його платформа для авторів змінить нинішню економіку творців так само, як журнал Playboy струснув видавничу індустрію майже 70 років тому.

Нагадаємо, що творцем оригінального журналу Playboy був Г’ю Гефнер, який помер 2017 року. Навколо журналу ходило багато секретів, а моделі тих часів продовжують розповідати несподівані речі й досі.

Подробиці життя в особняку Г’ю Гефнера – читайте на Фактах ICTV.